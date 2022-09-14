ODÜ, akademik başarısına yenilerini ekliyor

Ordu Üniversitesi(ÖDÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) 2022-2023 Türkiye sıralamasına göre 183 üniversite arasında geçen yıl 83'üncü sırada olan yerini, bu yıl 11 basamak yükselterek 72'nci sıraya taşıdı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda URAP 2022-2023 Türkiye sıralaması yayınlandı. Clarivate Analytics/In Cites ile Yükseköğretim Kurulu'nun yayınladığı verilerden yararlanılarak hazırlanan URAP 2022-2023 sonuçlarına göre Ordu Üniversitesi, Türkiye'deki 183 üniversite arasında geçen yıl 83'üncü sırada olan yerini 72'nci sıraya, 121 devlet üniversitesi arasında geçen yıl 69'uncu sırada olan yerini 59'a, 2000 yılından sonra kurulan 112 üniversite içerisinde ise geçen yıl 26'ncı sırada olan yerini 21'inci sıraya taşıdı.

Üniversiteler değerlendirilirken makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam doküman sayısı, doktora öğrencisi sayısı, doktora öğrencisi oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ölçütleri kullanıldı.

Akademik çalışmalar için önemli bir referans kaynağı olan ve üniversitelerin hangi düzeyde bilim üretebildiklerini gösteren URAP sıralamaları, üniversitelere hedef belirlemede önemli bir değerlendirme fırsatı sunmakla birlikte üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı oluyor.