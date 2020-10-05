ODÜ, akademik performansını yükseltiyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda URAP 2020-2021 Türkiye Sıralaması yayınlandı. Clarivate Analytics/In Cites ile Yükseköğretim Kurulunun yayınladığı verilerden yararlanılarak hazırlanan URAP 2020-2021 sonuçlarına göre ODÜ, Türkiye'deki 166 üniversite arasında 83'üncü, 110 devlet üniversitesi arasında 70'inci, 2000 yılından sonra kurulan 95 üniversite içerisinde ise 25'inci sırada yerini aldı.

Üniversiteler değerlendirilirken makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam doküman sayısı, doktora öğrencisi sayısı, doktora öğrencisi oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ölçütleri kullanıldı.

Akademik çalışmalar için önemli bir referans kaynağı olan ve üniversitelerin hangi düzeyde bilim üretebildiklerini gösteren URAP sıralamaları üniversitelere hedef belirlemede önemli bir değerlendirme fırsatı sunmakla birlikte üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı oluyor.