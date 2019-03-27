ODÜ, bilim üssü oluyor

Dr. Tarık Yarılgaç, üniversite olarak her geçen dönem ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaları arttırdıklarını belirterek, “ODÜ'nün kuruluşundan bu yana 12 yıl boyunca bilimsel çalışmaları ön planda tutarak bu alanda gelişmeye özen gösterdik. Bugün gelinen noktada ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bilimsel ve teknolojik altyapıya sahibiz” dedi.

2006 yılında 4 fakülte, bir yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan, bugün gelinen noktada akademik ve idari birimleri, 25 bine yaklaşan öğrenci sayısıyla devasa duruma gelen Ordu Üniversitesi, bilimsel çalışmalara büyük önem veriyor. Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'in rektörlüğünde son yıllarda hızlı bir ivme kazanan ODÜ, bilimsel araştırma ve teknolojik altyapısıyla ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar kazanmaya devam ediyor.

ODÜ'nün kuruluşundan bu yana 12 yıl boyunca bilimsel çalışmaları ön planda tutarak bu alanda gelişmeye özen gösterdiklerini ve bugün gelinen noktada çok iyi bir alt yapı imkanı oluşturduklarını belirten ODÜ rektörü Yarılgaç, “Ordu Üniversitesi bilimsel alt yapısında 14 olan araştırma, sağlık, eğitim laboratuvarları ve atölye sayısı 2019 yılı itibari ile 152'ye ulaşarak yaklaşık 11 kat artış sağlandı. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası alanda üniversite, kamu kuruluşları ve sanayicilerin ihtiyaç duyduğu bilimsel desteği Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Bilimsel altyapımız araştırmacılara açık”

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvar ortamlarının üniversitelerin dünya bilimine açılan kapısı olduğuna dikkat çeken Rektör Yarılgaç, Ordu Üniversitesinin üniversite-sanayi iş birliğine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerle mevcut araştırma alt yapıları ile birlikte destek sağlandığını ifade etti. Rektör Yarılgaç, şu bilgiyi verdi:

“Donanımlı ve nitelikli laboratuvar imkanları ile üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları analizleri bilimsellikten ve etik kurallardan taviz vermeden gerçekleştirmeye devam eden Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için ulusal ve uluslararası alanda alt yapı sağlamaktadır. Modern analiz cihazlarının yer aldığı araştırma, eğitim ve ölçüm merkezi oluşturma, ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini artırma, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma ayrıca ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz isteklerini karşılamayı amaçlayan Merkezi Araştırma Laboratuvarı gerek fiziki alt yapısı gerekse cihaz donanımları ile birçok araştırmanın güvenli ve hızlı bir şekilde yapılmasına fırsat tanımaktadır. Ayrıca Üniversitemizin sadece ulusal alanda değil aynı zamanda uluslararası arenada da tercih edilmesi küresel ölçekte önemli deneysel alt yapı yeterliliklerine sahip olduğumuzun bir göstergesidir.”

“Kurumlarla işbirliğine her zaman hazırız”

Gerçekleştirilecek olan çalışmaların, bilimsel bir merkeze yerleştirilerek sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, araştırma ve geliştirme kuruluşlarıyla dirsek teması kurularak yapılmasının önem arz ettiğini belirten Rektör Yarılgaç, “Esas olarak kişi ve kurumların üniversiteler ile temas kurması oldukça faydalı bir projeksiyon çizecektir. Katma değer oluşturan ve bilginin toplumsallaşmasına zemin hazırlayan üniversitelerle gerçekleştirilen ortak çalışmalar, il ve bölge başta olmak üzere ulusal sanayinin gelişmesine ortam hazırlarken toplumsal yaşamın da sosyal ve kültürel açıdan zenginleşmesine katkı sunmaktadır. Ordu Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz iş birliklerinde bu çerçeveden ayrılmadan hareket etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Laboratuvarlarımız son teknoloji ile donatıldı”

Yarılgaç, “Gerek bilimsel üretime gerekse toplumsal fayda üretimine dönük çalışmalarıyla ülke bilimine önemli katkılar sağlayan Üniversitemiz, 2006'dan bugüne kadar bu kısa zaman dilimi içerisinde kayda değer mesafeler kaydetmiş bulunmaktadır. Üniversitemizin paydaş olduğu veya yürütücülüğünü üstlendiği bütün bu projeler, bölgemizin ve dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına yönelik ciddi katkılar sağlamaktadır. Kurumumuz bünyesinde bilimsel faaliyet sayısı her geçen yıl artarak devam etmekte, bu gelişmeye bağlı olarak da Üniversitemiz ulusal ve uluslararası platformlarda başarı sıralamasını üst seviyelere taşımayı sürdürmektedir. Ordu Üniversitesinin temel eğitim anlayışının, üniversitelerin sadece bilgi aktarmakla yükümlü olmadığını; var olan bilgiyi yeniden üreterek yeni bilgiler ile geleceğe ışık tutmak olduğunu bu vesile ile ifade etmek isterim. Bütün bunların yanı sıra eğitim birimlerimizin tamamında kendi alanlarına uygun, son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarında öğrencilerimizin bilim ile yoğrularak yeni bilgilerin üretilmesi sürecinde deneyim sahibi olmaları için çaba sarf etmekteyiz. Üniversitemizin seçkin bilim insanlarının rehberliğinde önemli bilimsel projelere katkı sağlamalarının, yeni nesillerin hocalarının bilimsel birikimlerinden yararlanarak yeni bilgi üretme ve farklı keşiflerde bulunmalarının en büyük destekçisiyiz” şeklinde konuştu.