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ODÜ, dünyanın önde gelen denizcilik üniversiteleri arasında yerini aldı

Ordu Üniversitesi (ODÜ), Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne (IAMU) kabul edilerek, dünyanın önde gelen 71 denizcilik üniversitesi arasında yerini aldı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ), Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği'ne (IAMU) kabul edilerek, dünyanın önde gelen 71 denizcilik üniversitesi arasında yerini aldı.


Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi'nin yaptığı IAMU üyelik başvurusunun değerlendirilmesi için 11-12 Ocak 2023 tarihleri arasında IAMU temsilcisi tarafından incelemelerde bulunuldu. İncelemelerin sonrasında hazırlanan rapora istinaden Finlandiya'nın Rauma kentinde gerçekleştirilen ‘Uluslararası Yürütme Kurulu' toplantısında üyelik başvurusu kabul edildi. Böylece ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, IAMU üyesi olan ve dünyanın önde gelen 71 denizcilik üniversitesi arasında yerini aldı.


IAMU üyeleri arasında İsveç'teki Dünya Denizcilik Üniversitesi, ABD'deki Massachusetts Denizcilik Akademisi, Japonya'daki Kobe Üniversitesi, İngiltere'deki Liverpool John Moores Üniversitesi dahil olmak üzere 37 ülkeden 71 denizcilik üniversitesi yer alıyor. Türkiye'deki üye denizcilik üniversiteleri arasında Ordu Üniversitesi'nin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi bulunuyor.

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