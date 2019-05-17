ODÜ Giyim Dünyası'ndan öğrencilere ücretsiz hizmet

Üniversite öğrencilerine ücretsiz bir şekilde giysi temininin amaçlandığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ODÜ personeli ve öğrencileri tarafından Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde belirlenen noktalara bırakılan kıyafetler morfoloji binasında açılan giysi odasında toplanmaya devam ediyor. Ön kontrolden geçirilerek giyilebilecek durumda olan temiz ve ütülenmiş kıyafetlerin reyonlara yerleştirildiği mağazada hiç giyilmemiş olan alt giyim, dış giyim, üst giyim ve gece kıyafetleri yer alıyor. Öğrencilerin ücretsiz bir şekilde faydalanabildiği giysi mağazasında hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Ordu Üniversitesinin bilimsel çalışmalarla birlikte toplumsal empatiyi temel alan bir farkındalık ile hareket ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Üniversiteler, bilim merkezi olmalarının yanında sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren öncü kurumlardır. Ordu Üniversitesi de sahip olduğu öğrenci kulüpleri ve birimleri ile gerçekleştirdiği sosyal çalışmalarla toplumsal fayda ve duyarlılık ekseninde projeler üretmektedir. Bu kapsamda Üniversitemizde geçtiğimiz aylar içerisinde hizmete açılan ‘Giysi Dünyası' isimli mağaza, üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Bu hizmet anlayışının Üniversitemizin yurttaş odaklı farkındalığını arttıracağının inancıyla ‘Giysi Dünyası' isimli mağazanın oluşturulmasında emeği geçen tüm personel ve öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.”