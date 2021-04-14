ODÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç arasında imzalanan protokol kapsamında Cumhuriyet Yerleşkesi'ndeki eski idari binanın belirlenen bir kısmının genç ofis olarak kullanılabilmesi ve bu kapsamda her iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek proje, etkinlik ve faaliyetler ile verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri protokol ile Ordu Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunabileceği yeni bir alan oluşturulacağını söyledi. Genç, “Salgın sona erdiğinde öğrencilerimiz örgün eğitime başladıklarında genç ofisimiz onlar için hazır hale gelmiş olacak. Bu iş birliğinin gerçekleştirilmesinde başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve gençlerimiz için desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akdoğan'a teşekkür ediyor, imzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan ise şunları belirtti: “İmzaladığımız bu protokol ile Üniversitemizde bir genç ofis kurulmasına yönelik bir işbirliği gerçekleştirmiş olduk. Üniversitemizde 20 bin dolayında öğrencimiz var ve öğrencilerimize hitap eden, geldiklerinde rahat bir ortamda zaman geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri bir mekân yapıyoruz. Bu kapsamda Üniversitemiz yerleşkesinin eski idari binasında gençlerimize yetebilecek büyüklükte bir alanı Gençlik ve Spor Bakanlığımız nezdinde İl Müdürlüğümüze tahsis ettik. Üniversitemiz dış paydaşları ile olan iş birliklerine her geçen gün bir yenisini eklemeye devam edecektir. İmzaladığımız bu protokolün öğrencilerimiz, Üniversitemiz ve Gençlik İl Spor Müdürlüğümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”