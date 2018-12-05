ODÜ kampüsü mini botanik bahçesine dönüştürülecek

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, 1809 yılında kurulan ve birçok bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan İtalya Urbino Üniversitesi arasında imzalanan protokol anlaşmasının ardından üniversitenin Botanik Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. ODÜ kampüsünde bulunan akçaağaç, selvi, dişbudak ve cennet ağacı gibi pek çok ağaç ve çiçek türünün Urbino Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde yer alan birçok tür ile benzerlik gösterdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Yaptığımız incelemeler sonucunda ülkemizde yetişen birçok sub-tropik ve tropik meyve türlerinin bu bölgede de yetişebildiğini, çok küçük alanlarda ekolojik faktörlere uygun birçok bitki yoğunluğunun bir botanik park sunumu ile sergilenmesinin mümkün olduğunu gördük” dedi.

Yarılgaç, şöyle konuştu: “Biz de özellikle ekolojik olarak birbirine çok yakın olan Urbino Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde yapılan çalışmaların Üniversitemizin belirli kesimlerinde uygulama çalışmalarına yıllar önce başlamıştık. Yine bilindiği gibi Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama arazisi yaklaşık 8 yıldır sürdürülen araştırma odaklı faaliyetlerle hem akademik çalışmalara ev sahipliği yapan hem de yöreye ait pek çok türün yetiştirildiği bir koleksiyon bahçesi haline getirildi. Kampüsümüzde mikroklima diye adlandırdığımız belirli alanlarda özellikle Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesi'nde yüzyıllardır yetişebilen tropik, sub-tropik ve ılıman iklim meyve türlerinin hemen hepsinin yer alabileceği mini botanik bahçe oluşturmayı planlamaktayız. Tıbbi aromatik bitkiler ve endemik bitkiler alanlarında ne tür çalışmalar yapılabileceği noktasında karşılıklı müzakerelerde bulunduğumuz Urbino Üniversitesi ile ortak çalışmalar başlatmayı ümit etmekteyiz.”