ODÜ kontenjanları dolu

Akademik ve fiziki gelişimi ile birlikte öğrenci sayısını da her geçen yıl artırmaya devam eden Ordu Üniversitesi, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bu yıl yüzde 99'luk kontenjan doluluk oranına ulaştı.

2019-2020 eğitim- öğretim dönemi içerisinde 260'ı özel yetenek sınavı olmak üzere toplam 3895 kontenjanı bulunan ODÜ'de YKS sonucunda yerleşen 3673 öğrencinin yanı sıra özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılacak bölümlerde başarılı olan 260 öğrencinin bu Fakültelere kayıt yaptırmaya hak kazanması sonucunda söz konusu doluluk oranının yüzde 100 seviyelerini aşması bekleniyor.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2019 raporunun sonuçlarına göre lisans öğrencilerinin Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması'nda yerini her yıl yükselterek 123 devlet üniversitesi arasında 38'inci sıraya yükselen ODÜ, YKS sonuçlarına göre de En çok tercih edilen üniversiteler arasındaki yerini korumaya devam etti. ODÜ'de 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarına göre ODÜ'nün fakülteleri ve yüksekokulunda 43 lisans programı için açılan 2 bin 80 kişilik kontenjana 2 bin 61 öğrenci yerleşirken, meslek yüksekokullarında 42 önlisans programı için açılan toplamda bin 805 kişilik kontenjana bin 872 öğrenci yerleşerek yüzde 100'ü aşan bir doluluk oranı elde edildi.