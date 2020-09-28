ODÜ, lisansüstü kontenjanlarına büyük ilgi

Ordu Üniversitesi'nde (ODÜ) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde açılan lisansüstü kontenjanlara 2 bin 263 kişi başvuru yaptı.

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde geçen yıl 16 olan lisansüstü program sayısını bu yıl 30'a çıkarıldı. Buna göre, bu dönem Tarih, Müzik, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Temel İslam Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Sinema ve Televizyon, Grafik, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Din Bilimleri, Sanat Tarihi ile Sosyoloji alanlarında ilan edilen kontenjanlara toplamda bin 513 aday başvuru yaptı, 479 aday ise ilgili programlara kayıt yaptırma hakkı elde etti.

Bu yıl açılan 2 yeni program ile program sayısını 15'e yükselten Fen Bilimleri Enstitüsünde ise Bahçe Bitkileri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya, Matematik, Matematik Eğitimi, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yenilenebilir Enerji, Peyzaj Mimarlığı, Deniz Ulaştırma Mühendisliği ile Deniz Teknolojisi, Çevre Bilimleri ve İklim Değişimi alanlarında kontenjan açıldı. Bu kontenjanlara 339 aday başvururken 217 aday ilgili programlara kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise Hemşirelik, Tıbbi Biyokimya, Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık Yönetimi ile Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanları için ilan edilen kontenjanlara 411 kişi başvuruda bulundu. 55 aday ise ilgili programlara kayıt yaptırmaya hak kazandı.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, enstitülerin akademik çalışmaların gerçekleştirildiği, geleceğin bilim insanlarının ve akademisyenlerinin yetiştirildiği, bu sayede ülkelerin uluslararası alanda tanınırlığının artırılmasına büyük katkılar sağlayan önemli bilim merkezleri olduğuna dikkat çekti. Akdoğan, “Ordu Üniversitesi olarak bizler de enstitülerimizde yapılacak olan bilimsel çalışmalarla bilime hizmet etmek, lisansüstü eğitim kapasitesini daha yukarıya taşımak ve nitelikli araştırmacılar yetiştirmek için azami gayret sarf etmekteyiz. Bu bağlamda yeni açılan programlar ile amacımıza ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken enstitülerimiz bünyesindeki anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına katılan öğrencilerimize de her türlü desteği vermeye devam etmekteyiz” dedi.