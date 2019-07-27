İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ODÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan atandı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörlüğüne Prof.

Dr. Ali Akdoğan atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan getirildi. Akdoğan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Sosyolojisi Anabilim Dalında görev yapıyordu.


1972 Ordu doğumlu olan Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın ‘sosyal ve beşeri bilimler', ‘toplumsal yapı ve değişme' ve ‘din sosyolojisi' üzerine araştırma ve yayınları bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.