ODÜ Rektörü: "Diş Hekimliği Fakültemiz bölgemizin önemli bir sağlık ihtiyacını karşılıyor"

Dr. Ali Akdoğan, Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen 2019-2020 Akademik Genel Kurul toplantısına katıldı.

Toplantıda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı Fakültede gerçekleştirilen çalışmalar ve verilen tedavi hizmetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Rektör Akdoğan, üniversitelerin nitelikli eğitim, öğretim ve araştırma ile birlikte bilgi, beceri ve deneyimlerin uygulamalarla topluma aktarılmasında ve toplumun gelişmesine ayrıca ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı ilke edinen kurumlar olduğuna dikkat çekti.

Akdoğan, “Bu bağlamda yurttaş odaklı sağlık hizmetleri misyonuyla hem geleceğin hekimlerini yetiştiren hem de gerçekleştirdiği çok sayıda tedavi ve cerrahi işlemlerle toplum sağlığına fayda sunan Diş Hekimliği Fakültemiz, bölgemizin önemli bir sağlık ihtiyacını karşılamaktadır. Son teknolojik yöntemlerin klinik uygulamalarımıza aktarılması ve bilimsel araştırmalarımızın daha da artması için gerekli olan alt yapı konusunda desteklerimizi sürdüreceğiz. Gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarından dolayı başta Diş Hekimliği Fakültesi yönetimi olmak üzere tüm akademik ve idari personeline teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.