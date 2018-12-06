ODÜ Rektörü Yarılgaç: "Kurumlar üniversite ile iş birliği yapmalıdır"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) arasında ‘Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği' ve ‘Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği' olmak üzere iki protokol imzalandı.

OTSO Meclis toplantısında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan ODÜ rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, kişi ve kurumların üniversiteler ile iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. Yarılgaç, “Kişi ve kurumların üniversitelerle iş birliğine girmesi gereklidir. Başka türlü ne sanayinin ne toplumun ne de sosyal kültürel hayatın gelişmesi mümkün olmayacaktır. Bir işin merkezinde bilim varsa, bilimin merkezi de üniversitelerdir. Üniversiteler üretecek, fakat üniversitelerle başta STK'lar olmak üzere, özel sektör temsilcileri, araştırma kuruluşları, AR-GE temsilcilikleri işbirliği yapmalıdır. Bunun için biz zaten çalışıyoruz. Bütün akademi personelimizin de esas gayesi budur” dedi.

OTSO Başkanı Servet Şahin de protokolün hayırlı olması dileğinde bulundu.