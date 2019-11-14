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ODÜ'de ‘Asker ve Kahramanlık Türküleri' konseri

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından ‘Asker ve Kahramanlık Türküleri’ konseri gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından ‘Asker ve Kahramanlık Türküleri' konseri gerçekleştirildi.


Morfoloji binası konferans salonunda gerçekleştirilen konser programına Ordu Valisi Seddar Yavuz, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.


Farklı yörelerden ezgilerinin seslendirildiği konserde Havada Bulut Yok, Sarı Zeybek, Cezayir, Hey Onbeşli, Çanakkale İçinde Vurdular Beni, Karaşar Zeybeği, Dursun Kaptan, Hoş Gelişler Ola parçaları icra edildi.


Konser sonrası Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Araş. Gör. Ahmet Serdar Yener'e çiçek takdim etti.

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