ODÜ'de devir teslim

Dr. Ali Akdoğan, gerçekleştirilen devir teslim töreninde rektörlük görevini Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'tan devraldı.

Müzik ve Sahne Sanatları Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

Törende gerçekleştirdiği konuşmasında Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ordu Üniversitesinin 13 yıllık süreç içerisinde hem akademik hem fiziksel hem de kurumsal anlamda önemli bir seviyeye ulaştığını ifade ederek, “Ordu Üniversitesi kısa zamanda kendi yaşıtlarının çok üzerinde bir üniversite haline geldi. Ordu Üniversitesini böyle bir tabloyla Ali Akdoğan Hocamız gibi gönül ehli, yaşayışıyla, yaptığı hizmetlerle örnek olan bir arkadaşımıza, dostumuza rektörlük görevini teslim ediyor olmaktan duyduğum gurur ve mutluluğu dile getirmek isterim. İnanıyorum ki kendisi gönül zenginliğini bu coğrafyaya, kendi memleketine taşıyacaktır, bizim için de önemli olan budur. Bu duygularla bizlere hizmet ederek bizimle birlikte olan akademik ve idari personelimize teşekkür eder, Prof. Dr. Ali Akdoğan hocamıza yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Programın devamında Rektör Prof. Dr. Akdoğan rektörlük görevini Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'tan devralarak Yarılgaç'a çiçek ve plaket takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Ordu Üniversitesini sevgili kardeşim, dostum Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ın bayrağı bana teslim ettiği yerden devralarak üniversitemizin hem kendi içinde hem şehrimizle hem ülkemizde hem de dünyada marka üniversite olabilmesi için bütün şevkimizi bütün enerjimizi ortaya koyacağız. Bunu yaparken adaletten, liyakatten, ahlaktan, etik değerlerden ödün vermeme konusunda bütün cehdimizi yine ortaya koyacağız. Bu bağlamda devletimizin ve milletimizin bütün haklarını koruyacağımız gibi akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin de dertlerini çözebilmek için elimizden geleni yapacağız. Önceliğimiz kalite ve nitelik olacaktır, insan faktörünü halletmeden medeniyet kurma yolunda bir arpa boyu yol alamayız. Yapmamız gereken insanımızı çok iyi yetiştirmektir. Kalite, nitelik, ehliyet bizim temel kriterlerimiz arasında yer alacaktır” diye konuştu.

Ordu Üniversitesinin 13 yıllık zaman sürecinde gösterdiği gelişmeden söz eden Rektör Akdoğan, “Ordu Üniversitesi 3 Enstitüsü, 11 Fakültesi, 1 Yüksekokulu ve 10 meslek yüksekokulu ile Prof. Dr. Tarık Yarılgaç hocamızın öncülüğünde, akademik ve idari personelimizin gayretli çalışmaları ile Türkiye'deki üniversiteler arasında önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bizler de üst seviyelere taşınmış olan bayrağı, daha ileri noktalara taşıma gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Üniversite şehir bütünleşmesi noktasında ilgili alanlarda çeşitli protokollerin yapılarak bilimsel bilginin topluma yansımasının sağlanacağını ifade eden Akdoğan, üniversite-sanayi iş birliği, üniversite-kamu kuruluşları arasında istişareye dayalı bir yapı ile gerekli çalışmaların yapılacağını, akademik personel için gerekli belirtti. Rektör Akdoğan gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'a, akademik ve personele teşekkür etti.

Düzenlenen devir teslim töreninin sonrasında Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.