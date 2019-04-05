ODÜ'de ‘Karaoke Ses Yarışması' finali

Ordu Üniversitesi (ODÜ) öğrencilerine yönelik düzenlenen ‘Karaoke ODÜ Ses Yarışması'nın final konseri gerçekleştirildi.

Morfoloji binası Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma programına Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen ses yarışması ile Üniversitemizde öğrenim gören ve amatör müzik yapan öğrencilerin teşvik edilmesi, öğrencilerin motivasyonlarının sağlanması, genç kuşakların Türk kültür-sanatına olan ilgisinin güçlendirilmesi ve bu yolla milli sanat değerlerinin geleceğe taşınmasına katkı sağlanması amaçlandı.

Geçtiğimiz ay başvuruları alınan ve değerlendirmeleri yapılan ses yarışmasının finalinde Üniversitemiz fakülte ve meslek yüksekokullarından 19 öğrenci finale kaldı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden dört öğretim elemanının jüri üyeliği yaptığı final yarışmasında Türk Sanat Müziği dalında Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden Aykut Kızmaz birinci, Ünye Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'nden Canan Kurban ikinci, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Nadire Uzun üçüncü oldu. Türk Halk Müziği dalında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Elanur Keçeci birinci ve aynı bölümden Mesut Kepenek ikinci, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden Lütfiye Ezgi Kırca ise üçüncü oldu.

Yarışmada derece elde eden öğrencilere ödüllerini Prof. Sabri Yener, Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, Prof. Dr. Ali İslam ve Prof. Dr. Tuğba Özbucak verdi.

Morfoloji binası Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma programına Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.