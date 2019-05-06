ODÜ'de ‘karayemiş' çeşitleri tescillendi

Ordu Üniversitesi'nde (ODÜ) karayemiş meyvesi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, ODÜ ve ALİS1 adları ile karayemiş çeşitleri tescillendi.

Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak tüketilen ve halkın severek tükettiği karayemişin sofralık çeşitlerinin tespit edilmesi amacıyla, ODÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam yürütücülüğünde başlatılan ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen “Karayemişte Çeşit Seleksiyonu ve Çoğaltılması” çalışmasında Ordu, Samsun, Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin illeri üç yıl süre ile gezilerek çeşit toplandı.

Karadeniz'in 6 ilinin gezilerek pek çok yerel çeşitlerin toplandığını belirten Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam, “Toplanan genotipler içerisinde bir değerlendirme yaparak 32 genotipi seçerek çoğalttık ve Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Bahçesi'ne kontrollü koşullarda ileri denemeler yapılmak üzere diktik. Aradan geçen 12 yılda bu tür üzerinde yapılan çalışmalarımızı yoğunlaştırıp pek çok incelemeye tabi tutarak ülkemizin ve dünyanın ilk karayemiş çeşitleri olan ODÜ ve ALİS1'in tescil belgesini aldık” dedi.

Ordu Üniversitesi'nin sahip olduğu bilimsel perspektif ve gerçekleştirdiği araştırma ile yeniliklere açık olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ise, “Üniversitemiz sahip olduğu bilimsel farkındalık ve AG-GE motivasyonuyla bilimsel literatüre yenilik kazandırmakta ve evrensel çerçevede bilimsel bilginin zenginleşmesine katkı sunmaktadır. Bu çerçevede Karadeniz Bölgesi'nde TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde yeni karayemiş türlerinin keşfedilmesi, bölge tarımı ve tarımsal üretimi noktasında küresel ölçekte bilimsel bilgi üreten ve toplumsal alanda kullanıma sunan üniversite misyonuna katkı sunarak Ordu Üniversitesinin inovatif rolünü pekiştirmiştir. Bu başarılı araştırmalarda emeği geçen Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali İslam başta olmak üzere tüm araştırmacılarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.