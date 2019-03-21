ODÜ'de Nevruz Bayramı kutlandı

Cumhuriyet Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi öğrencisi Abdulahad Sarwari, “Anadolu ve Orta Asya'nın kapsadığı, aynı zamanda ülkelerde yaşayan insanlar bugünü Nevruz Bayramı olarak kutlar. Nevruz aynı zamanda baharın gelişi ve baharın uyanışıdır. Büyük ilim adamlarımızdan bize kalan bir miras olan nevruz korumamız gereken bir emanettir çünkü kültür, bizi biz yapan yegane değerimizdir, Nevruz ise hepimizin kültürüdür” dedi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, konuşmasında şunları belirtti:

“Yüzyıllardır Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşatılan değerlerimizden biri olan Nevruz; baharın gelişinin, bolluk ve bereketin simgesi olmasının yanı sıra birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygıyı yaşatan bir bayramın adıdır. İnsan ve tabiatın evrensel ilişkisinin şenliğe dönüştüğü, halklar tarafından binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz aynı zamanda geçmiş ve gelecek arasında kültürel bir köprüsü vazifesi görmektedir. Gelenek ve göreneklerimizin devam ettirilerek gelecek nesillere aktarılması gerektiği düşüncesi ile Nevruz Bayramı'nı kutlar, barış ve huzurun egemen olduğu yeni başlangıçlara vesile olmasını temenni ederim.”

Rektör Yarılgaç'ın Nevruz ateşini yakması, halk oyunları ve çeşitli yarışmalar ile devam eden program ve davetlilere pilav ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Kutlamalara ODÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fikri Balta ve Prof. Dr. Tevfik Noyan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Korkmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Kenan Şahin, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.