ODÜ'de online panel

Ordu Üniversitesi'nde (ODÜ) 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Kovid-19 Salgınında Klinik, Saha ve Kültürel Boyutlarıyla Hemşirelik' konulu online panel gerçekleştirildi.

“Hemşireliğin önemi anlaşıldı”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, “Bu yıl Kovid-19 salgını, hemşire ve hemşireliği çok daha görünür hale getirmiştir. Daha önce hiç olmadığı kadar hemşirelerden bahsediyoruz. Bu süreçte, hemşireler hastaya en yakın konumda olmaları sebebiyle oldukça önemli mücadeleler vermektedirler. Umuyorum ki, hemşirelerin sorunlarının çözümünde bu görünür olma durumları katkı sağlar" dedi.

“Kutsal bir meslek”

Hemşireliğin birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hasta bakımının bilimsel yöntemlerle sağlanması hizmetlerinin beraberinde işini sevgi, saygı ve özveriyle yapabilmeyi gerektiren ve tarih boyunca değerini ve saygınlığını korumuş kutsal bir meslek olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Toplum ve insan sağlığının korunması noktasında onurlu ve kutsal bir mesleği icra eden başta Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görev yapan değerli hemşirelerimiz, Sağlık Bilimleri Fakültemizde geleceğin hemşirelerini yetiştiren öğretim elemanlarımız ve Hemşirelik bölümü öğrencilerimiz olmak üzere, ülkemizin her köşesinde sevgi, saygı ve özveriyle mesleğini yerine getiren tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kovid 19 tartışıldı

Açılış konuşmalarının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurgül Bölükbaş moderatörlüğünde ve Ordu Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Arzu Hendekçi, Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Sorumlusu ve filyasyon ekibinde çalışan Hemşire Nigar Bağdatlıoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi'nin panelistliğinde düzenlenen programa geçildi.

Panelde dinleyiciler Kovid-19 hastalığında yoğun bakım ve reanimasyon ünitesindeki hemşirelik uygulamaları, Kovid-19 salgınında koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, Kovid-19 salgınında kültür ve sağlık davranışları arasındaki ilişkiler ile hemşirelik ve kültür etkileşimi konularında bilgilendirildi.

Soru-cevap ile devam eden online panel programı, panelistlere teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen online panel programına Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, üniversitenin ve çeşitli üniversitelerin akademik personelleri ile öğrenciler katıldı.