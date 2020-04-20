ODÜ'de online seminer

Ordu Üniversitesi'nde (ODÜ) eğitim öğretimin yanı sıra kültürel etkinler de uzaktan erişim yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan tarafından İlahiyat Fakültesi 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik ‘Toplumsal Sorunlar ve Ahlak İlişkisi' konulu seminer uzaktan erişim aracılığı ile gerçekleştirildi.

Dijital ortamda düzenlenen seminerde Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, göç, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, işsizlik, yoksulluk, eğitim sorunları, salgın hastalıklar, tüketim çılgınlığı ve şiddet gibi pek çok toplumsal sorun ile ahlak konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

İnsanın akıllı bir varlık olduğunu ifade eden Rektör Akdoğan, akıl taşıyan insanın da aynı zamanda ahlaklı insan olduğunu belirtti. Manevi derinliğin ahlaki güzelliğe götürdüğünün altını çizen Rektör Akdoğan, “Ahlaki değerlere göre yaşamak insan ve toplum için önemli bir ihtiyaçtır. İnsanlık var olduğu sürece ahlaki değerlere hep ihtiyaç duyulacaktır. Bu bağlamda kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki ayetler insanın faydasına bir anlam taşımakta ve ahlaki değerler ön plana çıkarılmaktadır. Bununla birlikte insani değerler çerçevesinde bir hayat sürme anlamında Hz. Peygamberimiz güzel ahlakın bir örneğidir ve ‘Kıyamet günü, mü'minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur' hadisi ile de güzel ahlakın ne derece önem arz ettiğini belirtmektedir” dedi.