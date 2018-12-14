ODÜ'de "O'nu Özlüyoruz” etkinliği

Muhammed'i (aleyhisselam) konu edinen “O'nu Özlüyoruz” etkinliği düzenlendi.

Hz. Muhammed'in evrensel mesajlarının hissedilmesine katkıda bulunmayı amaç edinen etkinlikte Kur'an-ı Kerim, çeşitli kitaplar, karanfiller ve El Sanatları Kulübü tarafından tasarlanan kitap ayraçları dağıtıldı.

İnsan odaklı, iyilik ve vefayla dolu bir yaşam süren Hz. Muhammed'in gül güzelliği ve naifliğiyle İslamiyet'in kutlu mesajlarını yayan Yüce Allah'ın sevgili bir elçisi olduğunu vurgulayan ODÜ Rektörü Yarılgaç, ”O'nun dürüstlük ve doğrulukla dolu yaşamı ümmet olarak hepimize örnek teşkil etmektedir. Her türlüğü zorluğa karşı Allah'ın emirlerini topluma ifade eden ve merhamet dolu kalbiyle tüm insanlığa ışık olan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in gençlerimiz tarafından böyle anlamlı etkinliklerle anılması ve her daim hatırlanması bizleri oldukça mutlu etmektedir. Saygı, sevgi, naiflik, merhamet ve doğruluk gibi ölçütlerle insanlığa bir yol çizen dinimizin Peygamberi Hz Muhammed'in bu anlamlı etkinlikle anılmasında emeği geçen öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

21. Yüzyıl Gençlik ve Münazara Kulübü ile El Sanatları Kulübü tarafından ortak düzenlenen programa ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, 21. Yüzyıl Gençlik ve Münazara Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Reşit Akdağ, El Sanatları Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Nesrin Gürses, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.