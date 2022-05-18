ODÜ'de Türk Halk Müziği konseri

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından ‘Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri' gerçekleştirildi.

Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Koro şefliğini Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Serdar Yener'in gerçekleştirdiği konserde Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından çok sayıda eser seslendirildi.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Bu akşam harika bir akşam oldu. Üniversitemizin tüm birimleri güzel faaliyetler yapıyorlar. Sağlık, fen ve sosyal bilimler alanında üniversitemiz her geçen gün çıtasını daha da yükseltiyor. Bu akşam da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz bunun bir örneğini sergiledi. Ben başta Müzik ve sahne Sanatları Fakültesi Dekanımız Prof. Sabri Yener olmak üzere bizlere bu güzel akşamı yaşatan Türk Halk Müziği Topluluğu'nda yer alan öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diyerek, programa katılanlara teşekkür etti.

Program, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Serdar Yener'e çiçek takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.