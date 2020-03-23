ODÜ'de uzaktan eğitim 30 Mart'ta başlıyor

Dr. Ali Akdoğan, Türkiye genelinde YÖK Başkanlığının almış olduğu karar doğrultusunda Ordu Üniversitesinde 30 Mart Pazartesi günü uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacağını açıkladı.

Prof. Dr. Ali Akdoğan, yaptığı açıklamada, üniversitede eğitimin aksamaması amacıyla hızlı bir şekilde gerekli alt yapı, donanım ve bilişim sistemleri ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Rektör Akdoğan, eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversite senatosu tarafından eğitim ve öğretimin uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürülmesine karar verildiğini belirtti.

Akdoğan, “Sürecin başarı ile yürütülmesi, yalnızca teknik alt yapı ile değil, idari ve akademik kadromuz ile kıymetli öğrencilerimizin her zamanki özveri ve gayretleriyle mümkün olacaktır. Öğrencilerimiz zaktan eğitim süreci ile ilgili gelişmeleri üniversitemiz ve birimlerimizin web sayfaları ile üniversitemizin kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edebilirler” dedi.