ODÜ'de uzaktan eğitim başladı

Öğrencilerin interaktif şekilde katıldığı uzaktan eğitim sisteminde ilk ders Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Uzaktan eğitim sistemi aracılığı ile öğrencilere seslenen Rektör Akdoğan, yaşanılan bu zor süreci öğrencilerin eğitim hayatına olan etkilerini minimal düzeye indirmek için yüksek öğretim kurumları olarak ellerinden gelen her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini söyledi. Akdoğan, “Ordu Üniversitesi olarak eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve siz öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için hızlı bir şekilde gerekli alt yapı, donanım ve bilişim sistemleri ile ilgili hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız.16 Mart'ta ara verdiğimiz öğrenim sürecini bugünden itibaren geçici bir süreliğine uzaktan eğitim ile devam ettireceğimizi belirtmek isterim. Bu sürecin başarı ile yürütülmesi, yalnızca teknik alt yapı ile değil; idari ve akademik kadromuz ile siz kıymetli öğrencilerimizin her zamanki özveri ve gayretleriyle mümkün olacaktır” dedi.

Yüksek Öğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda bahar döneminde yüz yüze eğitimin yapılmayacağını hatırlatan Rektör Akdoğan, bahar döneminde eğitim öğretim sürecinin uzaktan eğitim ve dijital öğretim imkanları yoluyla gerçekleştirileceğini belirtti. Rektör Akdoğan, salgın nedeni ile verilen bu aranın tatil değil, zorunlu olarak evde kalınması gereken bir dönem olduğunun altını çizerek, “Bu süreçte geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin yapılan uyarıları dikkate alarak sosyal izolasyona katkı sağlamanızı tavsiye ediyoruz. ‘Ben gencim bana bir şey olmaz' bilinciyle hareket etmek hem sizlerin geleceğini hem de evlerinizde bulunan geçmişle aramızda köprü olan kıymetli büyüklerimizin sağlığını tehlikeye atacaktır.Bu düşüncelerle küresel çapta yaşanan bu süreci hep birlikte ele ele vererek aşacağımıza inanıyor, bu geçiş döneminde hepinizin sağ salim Üniversitemize dönmenizi diliyor ve dijital ortamdaki derslerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Rektör Akdoğan, uzaktan eğitimin ilk dersini İlahiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencileri ile gerçekleştirdi.