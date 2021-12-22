ODÜ'de Yunus Emre'yi anma konseri gerçekleştirildi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim elemanları ile öğrencilerinden oluşan ‘Türk Müziği İcra Topluluğu' tarafından Yunus Emre'yi anma konseri gerçekleştirildi.

Üniversitenin morfoloji binasında düzenlenen konserde, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Müziği İcra Topluluğu, sözleri Yunus Emre'ye ait olan eserleri seslendirdi. Katılım yoğun olduğu konserde katılımcılar, eserlere eşlik etti.

Konser sonrası konuşma yapan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrencileri kıymetli işler yapıyor. Sabri Hocamız da işini çok güzel yapan, Ordumuzun bir kıymeti, üniversitemizin bir değeri. Üniversiteler sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimleri alanında hayata dair hayatın tüm alanlarında olması gerekenlerin öğretildiği yerlerdir. Biz bunları yaparken aynı zamanda sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu düşüncelerle bu güzel akşamı bizlere yaşatan Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Müziği İcra Topluluğu'na teşekkür ediyorum” dedi.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener ise yaptığı konuşmada, sanatı yapmak kadar anlamanın da zor olduğunu ifade ederek, teşekkürlerini sundu.

Akademisyenler ve öğrencilerin de katılım sağladığı program, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın Prof. Sabri Yener'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz'ın ise toplulukta yer alan öğrencilere çiçek takdim etmesi ve ardından da hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.