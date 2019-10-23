ODÜ'den çağrı: “Hastane için 300 dönüm hazır”

Dr. Ali Akdoğan, Ordu'da uzun yıllardır eksikliği hissedilen şehir hastanesi için üniversite olarak 300 dönümlük araziyi vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Ordu'da uydudan yayın yapan yerel bir TV kanalında yayınlanan programının canlı yayın konuğu olan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesinin bölgesinde ülkesinde ve dünyada marka üniversite olabilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti. Rektör Akdoğan, “Dünyanın gelişmiş ülkelerine baktığımızda eğitim, bilim, araştırma ve yenilikler ortaya koyma gibi pek çok konuda öne çıktıklarını görmekteyiz. Bizim de aynı şekilde Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda ön plana çıkarmak için bir gayret içerisinde olmamız gerekir. Bu gayreti ortaya koyduğumuzda önemli bir mesafe kat edeceğimize inanıyorum” dedi.

“Üniversite şehir ile bütünleşecek”

Üniversite şehir bütünleşmesi hususunda ilgili alanlarda ilgili kuruluşlarla çeşitli protokollerin yapılarak bilimsel bilginin topluma yansımasının sağlanacağını ifade eden Akdoğan, üniversite-sanayi iş birliği ve üniversite-kamu kuruluşları arasında istişareye dayalı bir yapı ile gerekli faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti. Rektör Akdoğan, “Eğitim Fakültesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, İlahiyat Fakültesi ile Müftülük arasında, Tıp Fakültesi ile Sağlık Müdürlüğü arasında, Ziraat Fakültesi ile Tarım İl Müdürlüğü arasında ve ilgili eğitim birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında yakın iş birlikleri yaparak teorik bilginin pratik hayata yansıması ve toplumumuza hizmet etme noktasında karşılıklı bir dayanışmanın olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizin yanındayız”

Bilgiye yatırım yapılması gerektiğini ve gerekli bilimsel alt yapı oluşturulduğunda bunun topluma yansımasının da olumlu olacağını belirten Rektör Akdoğan, “İnsana imkan verdiğinizde, insanın elinden tuttuğunuzda ve motive ettiğinizde o insan çok güzel işler başarır. Biz rektörlük olarak bütün birimlerimizin motivasyonlarını artırma, kendi alanlarında ilerleyebilmeleri için onlara maddi manevi anlamda öncülük ederek yeni çalışmalar ortaya koyma ve bu toplumun sorunlarına çözüm üretmeleri noktasında bir çabanın içerisindeyiz" dedi.

Rektör Akdoğan, öğrencilerin Ordu Üniversitesinde eğitim görmelerinin farkındalığını yaşamalarını arzu ettiğini ifade ederek öğrencilerin sadece akademik gelişimleri değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için de gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ve Ordu Üniversitesinin daima öğrencisinin yanında olduğunu belirtti.

“Şehir Hastanesi için 300 dönümlük arazimiz var”

SB-Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin imkansızlıklar içerisinde özverili bir şekilde çalıştığını belirten Rektör Akdoğan, hastane yetersizliğinin Ordu'nun bir problemi olduğunu ifade etti. Rektör Akdoğan, “Biz Ordu Üniversitesi olarak, hasta olan bir vatandaşımızın bütün tıbbi tedavilerinin Ordu'da yapılarak çevre illere olan bağımlılığın azalmasını arzu etmekteyiz. Ordu halkının sağlık sorunlarının çözülmesi ve hastane probleminin halledilmesi için daha modern, gelişmiş teknolojilerle donatılmış, hekim sayısının yeterli olduğu bir hastanenin yapılması gerekliliği herkesin ortak düşüncesidir. Şehrin ileri gelenleri ile gerçekleştirdiğim görüşmelerimde ihtiyaç duyulduğu takdirde ikinci bir alternatif olarak Üniversitemize ait 300 dönümlük arazinin müsait olduğunu ifade ettim. Bu konuda Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya da bilgi verdim, karar Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ındır” diye konuştu.