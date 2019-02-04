ODÜ'den fındık bahçelerinin yenilenmesine bilimsel destek

Ordu'da yaşlı ve ekonomik ömrünü yitirmiş fındık bahçelerinin yenilenmesi amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) koordinatörlüğünde yürütülen DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'da toplam 21 üretici bahçesi, ODÜ Kampüsü içerisindeki 10 dekar alanda fındık bahçesi tesisi ve rehabilitasyonunu içeren çalışmada 105 dekar alanın yenilenmesi ve yeni dikim sistemlerinin uygulanması planlanıyor. Mevcut bahçelerde rehabilitasyon uygulamalarının yürütüldüğü projede budama, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlılarla, yabancı otlarla mücadele uygulamaları bütünleştiriliyor. Bununla birlikte meyveye dönüşüm, meyve tutumu ve meyvenin dalda kalması ve kalitesinin daha iyi olması açısından yaşlanmaya yüz tutmuş bitkilerde gençleştirme budaması ile yeni sürgün oluşumu teşvik ediliyor.

Projenin koordinatörlüğünü ODÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İslam yapıyor. ODÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Giresun Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının yer aldığı proje Fındık Araştırma Enstitüsü, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Fiskobirlik paydaşları ile yürütülüyor.

“Yenilenmiş bahçelerde kalite artacak”

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Türkiye açısından büyük önem taşıyan fındığa gereken özenin gösterilerek verim ve kalitenin artırılmasına yönelik yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve yapılacak olan çalışmaların desteklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yarılgaç, “Fındık yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve mevcut sorunların çözümüne yönelik gerek araştırma gerekse tez projeleri ile araştırıcılara gerekli desteği sağlayan Üniversitemizde tarım ürünlerinin verimini artırmak amacıyla pek çok akademik çalışma yürütülmektedir. Bununla birlikte DOKAP tarafından desteklenen ve Üniversitemiz bünyesine yürütülen bu çalışma da Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünü olan fındığın verimini yükseltmeye yönelik fındık ürünüyle ilgili söz sahibi paydaşları ve fındık üreticilerini yakından ilgilendiren kayda değer bir bilimsel çalışmadır. Bölgemizin önemli bir tarım kaynağı olan fındık ile ilgili Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen bu ve benzeri uygulamalar kaliteli üretimin yapılabilmesi yönünde üreticilere de rehberlik edecektir” dedi.