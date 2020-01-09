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ODÜ'den hastane için arazi

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ali Akdoğan, üniversite alanı içerisinde bin 100 yataklı hastanenin yapılacağını söyledi.


Rektör Akdoğan, üniversite alanı içerisinde 350 dönümlük tapulu arazinin olduğunu ve bu alana hastane yapılabileceğine dair yetkililer ile görüştüğünü söyledi. Yapılan görüşmeler sonucunda, 350 dönümlük arazinin 208 dönümüne bin 100 yataklı ve yaklaşık 2 bin araçlık otoparklı bir hastane yapılacağını ifade eden Rektör Akdoğan, “Sağlık Bakanlığından bize bir ekip geldi ve incelemelerde bulundular. 208 dönüm arazinin otoparkı ile hastanesiyle, sosyal donatısıyla, doktoru ve hemşiresi ile birlikte bin 100 yatağıyla bütün teşkilatı ile modern bir hastanenin 208 dönüm araziye yapılabileceğini ve en az bin yataklı hastanede hasta başına 2 otopark olmak koşuluyla 2 bin araçlık otopark alanı yer olarak vermeyi uygun gördük. Sağlık Bakanlığından gelen yazıyla yönetim kurulu olarak karar aldık. 208 dönümü süresiz bir şekilde Sağlık Bakanlığımıza tahsis ediyoruz. İnşallah Ordu'ya modern, havadar ve ulaşım sorunu olmayan bir hastane yapmayı planlıyoruz” dedi.

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