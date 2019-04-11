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ODÜ'den üniversite-sanayi iş birliği protokolü

Ordu Üniversitesi-sanayi iş birliği kapsamında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı ile 8 otomotiv firması arasında protokol imzalandı.


Gerçekleştirilen imza töreninde TBMYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Korkmaz Otomotiv Teknolojisi Programı 2'nci sınıf öğrencilerinin mesleki bilgi ve görgülerinin artırılmasını amaçlayan protokol ile firmaların mevcut teknik donanım ve personellerinden istifade edilerek daha donanımlı otomotiv teknikerlerinin yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.


ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, üniversite olarak öğrencilere kazandırdıkları bilimsel uygulamaların sanayiye aktarılmasına son derece önem verdiklerini söyledi. Yarılgaç, “Üniversitemiz, meslek yüksekokullarında bulunan laboratuvar ve tesislerle nitelikli bilimsel çalışmalar gerçekleştirip uluslararası düzeyde ve uygulamaya yönelik çalışmalara öncelik verirken imzalanan bu tür protokollerle de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman eksikliğinin giderilmesi noktasında öğrencilerini sektöre hazırlamaktadır. Bu bağlamda, 2013 yılından beri Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Programı ile 8 otomotiv firması arasında yürüttüğümüz bu uygulamalı eğitim faaliyetinden son derece iyi dönüşler alarak sektörle öğrencilerimiz arasındaki ilişkinin artmasına katkı sağlamaya devam etmekteyiz. Bu düşüncelerle imzaladığımız bu protokolün katılımcı tüm firmalara ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.


Ordu Üniversitesi İktisadi İşletme Turizm Uygulama Restoranı'nda düzenlenen protokol imza törenine akademik ve idari personelin yanı sıra protokol imzalanan otomotiv firmalarının yetkili müdürleri katıldı.

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