ODÜ'den yeni gelen öğrenciler için ‘oryantasyon günleri' başladı

Ordu Üniversitesi'ne(ODÜ) yeni gelen öğrenciler için düzenlenen ‘oryantasyon günleri' programı başladı.

2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde Ordu Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sürecine katkıda bulunulması ve aidiyet duygusunun oluşturulması amacıyla oryantasyon programı düzenlendi.

Programda konuşma gerçekleştiren Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, üniversitenin öğrenci memnuniyeti araştırmasında Karadeniz Bölgesi'nde birinci sırada olduğunu söyledi. Rektör Akdoğan, “Üniversitemize yeni gelen öğrencilerimizin üniversite yaşamına ve şehrimize uyum süreçlerine katkıda bulunmak için bir oryantasyon programı gerçekleştiriyoruz. Üniversitemiz öğrenci memnuniyeti araştırmasında Karadeniz'de 1'inci, Türkiye'de ise 18'inci sırada. Bu da bize gösteriyor ki öğrencilerimiz burada mutlu bu şehirde okumak bir ayrıcalık. Ordu her yönüyle çok güzel bir şehir. Öğrenciliği sizlere burada doya doya yaşatacağız. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öğrenciler programın ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen gemi turu etkinliğine katıldı.