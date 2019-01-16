ODÜ'nün kütüphanesi öğrencilerin ilgi odağı oldu

Dijital kütüphane hizmetleri, kütüphaneler arası iş birliği, belge sağlama hizmetleri, teknik destek ve açık erişim arşiviyle sahip olduğu bilgi hazinesinden basılı ve elektronik ortamda kullanıcılarının yararlanmasını sağlayan Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesinde 2019 yılı itibariyle 83 bin 868 adet kitap, 200 binden fazla elektronik kitap ve 40 binden fazla elektronik dergi aboneliği ile literatür taramaları yapmaya elverişli bir ortamda sunuluyor.

Aynı anda 300 öğrencinin çalışmasına olanak veren kütüphanede kullanıcıların kendi bilgisayarlarıyla internete bağlanmalarını sağlayan kablosuz ağ sisteminin yanı sıra 56 adet bilgisayarın yer aldığı dijital kütüphanede personel ve öğrencilere kütüphanenin elektronik bilgi kaynaklarına uzaktan da erişim sağlayabilme ve literatür tarayabilme imkanı da sunuluyor.

15 Aralık 2017 yılında açılışı gerçekleştirilen Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesi, 2018 yılında 93 bin 854 kez ziyaret edilirken Ordu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2019 yılında koleksiyonuna ekleyeceği materyaller ve düzenlenecek olan oryantasyon etkinlikleriyle daha fazla ziyaret edilen ve verimli bir şekilde kullanılan bir mekan olmayı hedefliyor.

Kütüphanelerin üniversitelerin evrensel bilgiye açılan kapıları olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, 2017 yılında açılışı gerçekleştirilen Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesinin iki yıl içerisinde bilgi hazinesini oldukça yükseklere çıkarttığını ve uluslararası ölçekte önemli bilimsel tarama ağları ile bağlantısını arttırdığını söyledi. Yarılgaç, “Veri kapasitesini genişletmeyi sürdüren Kütüphanemiz başta bölgesi olmak üzere ulusal sınırlar içerisinde de bilgi kaynağı olma işlevini sürdürerek gelişimine devam edecektir” dedi.