ODÜ'nün lisansüstü başarısı

2006 yılında lisansüstü eğitimine 17 öğrenci ile başlayan Ordu Üniversitesi, 2019 yılı itibari ile bin 500'e ulaşan ve mezun ettiği 650 doktora ve yüksek lisans öğrencisi ile nitelikli bilim insanları yetiştirmeye devam ediyor.

Lisansüstü programlarıyla alanlarında yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam ederek akademik başarı grafiğini her geçen dönem yükselten Ordu Üniversitesi bünyesinde enstitüler, artan öğrenci sayısı ve sunduğu araştırma alt yapısı ile bilim alanında önemli bir görevi yerine getirmeyi sürdürüyor.

Enstitüler, ODÜ'nün bel kemiği

2018-2019 bahar yarıyılında kayıtlanan 58 ve toplamda 601 öğrencisi ile bilimsel faaliyetlerine devam eden ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, Tarih, Sanat Tarihi, Müzik, Türkçe Eğitimi, Temel İslam Bilimleri, Grafik Tasarımı, Türk Dili ve Edebiyatı, Sinema ve Televizyon alanlarında 9 tezli yüksek lisans ve Tarih alanında 1 doktora programı ile kurulduğu yıldan bugüne 180 öğrenci mezun etti.

Bahçe Bitkileri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya, Matematik, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yenilenebilir Enerji, Zootekni alanında 13 tezli yüksek lisans, Bahçe Bitkileri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Fen Bilgisi Eğitimi, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme programında 7 doktora programı eğitime devam eden Fen Bilimleri Enstitüsünde ise 2018-2019 bahar yarıyılında kayıt yaptırmaya hak kazanan 52 ve toplamda 712 öğrencisi bulunuyor. Bununla birlikte Enstitü 2007 yılından bu zamana kadar 460 öğrenci mezun etti.

Hemşirelik, Tıbbi Biyokimya ile Beden Eğitimi ve Spor alanlarında tezli yüksek lisans, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında ise doktora programı bulunan Sağlık Bilimleri Enstitüsü bu zamana kadar 9 öğrenci mezun ederek toplamda 94 öğrencisi ile sağlık bilimleri alanında araştırma çalışmalarına devam ediyor.

“Araştırma üniversitesi olduk”

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, bilimsel bilginin toplumsallaşmasına, yerelleşmesine ve ayrıca evrensel literatürle de buluşmasına zemin hazırlayan enstitülerin; üniversitelerin en önemli kurumları olduğunu ifade etti.

Yarılgaç, “Üniversitemiz sosyal ve beşeri bilimler alanlarında öncü bir rol ile üretken ve dinamik bir lisansüstü vizyonu oluştururken aynı zamanda yüksek lisans ve doktora tezleri ile hem ulusal çerçevede bilimsel bilgi hazinesini zenginleştiren hem de uluslararası bilimsel bilgi birikimine katkı sunan bir profil ortaya koymaktadır. Alanında farkındalık oluşturan lisansüstü niteliklere sahip olan üniversitemiz, araştırma üniversitesi olma hedefi çerçevesinde nitelikli yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla bilimsel projeksiyonunu zenginleştirmeye devam etmektedir” diye konuştu.