ODÜ'ye turuncu bayrak ödülü

Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) tarafından düzenlenen ‘Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'nde Ordu Üniversitesi ‘Mekanda Erişim' kategorisinde turuncu bayrak ödülü verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer, rektörler ile üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumlularının katıldığı ödül töreninde 28 farklı üniversiteye toplamda 126 bayrak ödülü dağıtılırken, 26 üniversite 92 turuncu bayrak, 6 üniversite 14 yeşil bayrak, 7 üniversite ise 20 mavi bayrak ödülü kazandı.

Ordu Üniversitesinin eğitsel ve mekânsal alanlarla engelsiz üniversite olma adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, üniversitelerin engelli bireylerin topluma katılmaları noktasında çok önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Yarılgaç, şu açıklamayı yaptı:

“Ordu Üniversitesi erişilebilir bir kampüs oluşturmanın öneminin farkındalığı ile hareket ederek engelli öğrencilerin engelsiz bir biçimde sosyalleşecekleri ve öğrenim görecekleri mekânlar tasarlamaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet Yerleşkemiz içerisinde yer alan Müzik ve Sahne Sanatları ile Diş Hekimliği Fakültemizin YÖK tarafından Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında mekânda erişim kategorisinde turuncu bayrak kazanmaları, ‘Engelsiz Yükseköğretim' misyonu ile hareket eden ve bu bilinçle engelli öğrencileri akademik ve sosyal anlamda yaşamla iç içe bir hareket sahasının merkezine koyan Üniversitemizi fazlasıyla mutlu etmiştir.”