Off-road yarışları nefes kesti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Karadeniz Mahalli Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Evkaf Mahallesi eski çöp depolama alanı olarak kullanılan alanda yapılan yarışlara Fatsa, Rize, Trabzon, Ordu, İstanbul, Artvin, Samsun ve Kocaeli illerinden 23 off-road sporcusu katıldı. Yarışlarının startını Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar verdi. Yarış öncesi yaptığı açıklamada bölgede son yıllarda gelişen off-road sporunun bir etabının daha Fatsa ilçesinde gerçekleşmesinden dolayı sevinçli olduklarını belirten Başkan Kibar, “Her geçen yıl daha da gelişerek, doğa açısından da insanların stres atacağı bir organizasyon haline gelen bu güzel sporun ilçemizde daha da geliştirilmesi için Fatsa Belediyesi imkanlarıyla üzerimize ne düşüyorsa görev süresi boyunca yardımcı olacağız” dedi.

Verilen startın ardından kıyasıya yarışan araç sürücüleri tozu dumana kattı. Nefes kesen yarışlarda iki araç takla atarken, ekipler olaya müdahale etti. Yaşanan kazadan yarışmaya Rize'den katılan Mustafa Akcanca yara almadan kurtulurken, aracın arızalanmasından dolayı yarışmayı tamamlayamadı. Parkurda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü de aracıyla birlikte takla atarak ters döndü. Anında müdahale edilen aracın sürücüsü de yara almadan araçtan çıkartıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu yarışa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.