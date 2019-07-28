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Off-Road yarışları nefes kesti

Ordu’nun Korgan ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Off-Road yarışları, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Off-Road yarışları, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı.


Korgan Belediyesi ve Korgan Off-Road Kulübü tarafından bu yıl Korgan Yaylası'nda, 3'üncüsü gerçekleştirilen Off-Road yarışları, nefesleri kesti. İl içi ve il dışından olmak üzere birçok araç ve pilotunun katıldığı yarışmada, katılımcıların yanı sıra seyircilerin heyecanı yükseldi. S1-S2-S3 ve S4 kategorilerinde yarışan sporcular, izleyicilere heyecanlı ve keyifli anlar yaşattılar. Tehlikeli ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı yarışmada izleyenler, unutulmaz anlar yaşarken, çamurlu ve zor parkurlarda bir hayli güçlük çekti. Yarış sonunda, dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler takdim edildi.


Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, böylesi bir organizasyon gerçekleştirdikleri için Korgan-Off Road Kulübüne teşekkür ederken, yarışların önümüzdeki yıl da devam edeceğini ifade etti.


Korgan ve çevre ilçeden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösterilere, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe, Korgan Ak Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak ve ilçe protokolü katıldı.

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