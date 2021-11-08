Öğrenciler, ağaç dikme ve kitap okuma konusunda bilinçlendirildi

Ordu'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından öğrencilere kitap hediye edildi, sonrasında ise fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri, geleceğin fidanları olan çocuklara ağaç dikme ve kitap okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Karacaömer İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenciler ile birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. ‘Geleceğin fidanlarına bir kitap, bir fidan' sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere kitap hediye edildi, katılımcılar ve öğrenciler ile birlikte meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin, kitap okumanın önemini bilerek büyüyen çocuklara daha yeşil bir miras bırakmak amacıyla bu etkinliğin gerçekleştirildiğini belirterek, "Geleceğimizin fidanı olan çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak, aynı zamanda doğa ve ağaç sevgisi geliştirmeleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlik düzenlenmiştir. Çocuklarımızla birlikte bugün burada bu etkinliği gerçekleştirmekten çok mutluyuz. Ağaç ve kitap sevgisi ile büyüyen çocuklarımıza derslerinde ve hayatlarında başarılar dileriz" dedi.

Düzenlenen etkinliğe, Ordu Cumhuriyet Savcısı Faruk Tuzlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Tekin, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve ilgililer katıldı.