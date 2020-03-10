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Öğrenciler doğum günü kutlamasında zehirlendi

Ordu’nun Ünye ilçesi Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 15 kız öğrenci sınıfta yaptıkları doğum günü kutlamasında yedikleri gıdadan zehirlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 15 kız öğrenci sınıfta yaptıkları doğum günü kutlamasında yedikleri gıdadan zehirlendi.


Olay, bugün Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Sokak'ta bulunan Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulun 9'uncu sınıf öğrencileri G.A.G (15), S.S (15), A.G (15), A.U (15), B.Ç (15), D.B (15), S.O (15), B.N.K (15), S.K (15), T.N.Y (15), N.K (15), Y.S.İ (15), Z.K (15), C.M (15) ve H.B (14) arkadaşları arasında yaptıkları doğum günü kutlaması sonrası yedikleri yaş pasta ve ayrandan sonra mideleri bulanmaya başladı. Okulda öğretmenlerine durumu bildiren öğrenciler okula sağlık ekiplerinin gelmesiyle Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaklaşık 15 öğrenci tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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