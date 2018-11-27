Öğrenciler ilk kez vali gördü

Ordu'nun Korgan ilçesinde ilkokul öğrencileri ilk kez vali gördüler.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya yoluyla kendisiyle tanışmak istediklerini yazan Korgan Tepe Abaz İlkokulu öğrencilerinin isteğini yerine getirdi. Korgan Tepe Abaz İlkokulu Müdürü Ceyhun Kır, sınıf öğretmenleri Kadriye Yıldırım ve Mehmet Akif Tonbaş ve beraberindeki 18 öğrenciyi kabul eden Vali Seddar Yavuz, öğretmenler ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin, valilik mesleği ve diğer merak ettikleri konulardaki sorularını da cevaplayan Vali Seddar Yavuz, öğrenci ve öğretmenlere ziyaretin anısına çeşitli hediyeler takdim etti.