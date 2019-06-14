Öğrenciler karneleri aldı, yıl sonu şenliği yapıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Merkez İlköğretim Okulu önünde yıl sonu şenliği yapıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan yıl sonu şenliği velilerden büyük beğeni topladı.

İlçenin Merkez İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleşen yıl sonu şenliğine Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, Belediye Başkanı Yener Kaya, kurum müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Kabadüz Merkez İlköğretim Okulu Müdürü Ali Osman Kuru yaptı.

Gelecekteki hedeflerinize ulaşmanın tek yolunun daha çok çalışmak olduğunu belirten Müdür Kuru, "Değerli öğrencilerim tatil boyunca kendinizle girişeceğiniz iç muhasebeyle, neyi ne kadar doğru ve planlı yaptığınız veya yapamadığınızı düşünerek, kendiniz için yeni bir başlangıç şansı yakalayacaksınız. Bu şekilde hedeflerinize daha azimli ve kararlı bir şekilde ulaşacaksınız" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler müzik eşliğinde yaptıkları gösteriler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yıl içerisinde akademik başarı gösteren ve örnek davranış sergileyen öğrencilere ödülleri verildi.

Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar tarafından verildi.

Programın sonunda Kaymakam Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı.