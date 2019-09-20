Öğrenciler kumsalda çöp topladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, düzenledikleri etkinlik kapsamında kumsalda çöp topladı.

21 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Yalıköy İlk ve Ortaokulu öğrenciler ve görevli öğretmenler sahilde çöp toplayarak farkındalık oluşturdular. Herkesi yaşadıkları yerleri temiz tutması konusunda uyaran öğrenciler ellerine geçirdikleri eldivenler ile tüm sahil boyunca temizlik yaparak çöpleri poşetleri koydular.

Etkinlik hakkında bilgi veren okul yetkilileri, “Amacımız insanları bu konuda duyarlı hale getirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için toplumu bilinçlendirmektir. Artık dünyamız bazı kirlilikleri taşıyamıyor. Çok geç kalmadan okullarımızdan başlayarak bu konuda tüm toplumu eğitmek ve bilinçlendirmek zorundayız. Aksi takdirde gelecek hiç de aydınlık değil. Toplanan çöpler arasında araba lastiklerinden, inşaat artıklarına,elektronik cihazlardan plastik atıklara kadar bir çok çöp var. İnsan Fatsa gibi cennetten bir köşede bu kadar çöp olması ve insanların bu kadar duyarsız olması konusunda sadece üzülüyor. Ama yılmayacağız, insanlarımızı bilinçlendirmek için faaliyetlerimize devam edeceğiz” dediler.