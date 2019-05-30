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Öğrenciler ödüllendirildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde “Gençler El Ele Okuyor, Gelecek Güzelleşiyor” projesinde dereceye girenler öğrencilere ödülleri verildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde “Gençler El Ele Okuyor, Gelecek Güzelleşiyor” projesinde dereceye girenler öğrencilere ödülleri verildi.


Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ünye El Ele Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü “Gençler El Ele Okuyor, Gelecek Güzelleşiyor” projesinde dereceye giren Fatsa'daki okullarındaki öğrencilere hediye dağıtım etkinliği düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya programda öğrencilere yaptığı konuşmada kitap okumanın önemi konusundan bahsederek başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.


Öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Şube Müdürleri Ramazan Akyol, Ramazan Töngel ve Muhammet Ancaza tarafından verildi.

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