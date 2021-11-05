Öğrenciler, tarihi 'Ebru sanatı' ile tanıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Doğa Turizmi konulu projede çocuklar ilk kez 'Ebru sanatı' ile tanıştı.

Ünye Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmen ve öğrencileri tarafından Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi Hanife Kılıç önderliğinde Ebru sanatı projesi gerçekleştirildi.

Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu Müdürü Tuncay Osman Gök, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ünye Şubesi tarafından düzenlenen doğa turizmi aktiviteleri kapsamında okulumuz 3'üncü sınıf öğrencileri Ebru sanatı ile tanıştılar. Ordu Büyükşehir Belediyesi Çınarsuyu Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinliğimizde öğrencilerimiz geleneksek Ebru sanatı öğrenmekle beraber, aynı zamanda Ebru sanatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi edindiler. Burada bu etkinlikle beraber çocuklarımız kişisel ve el becerilerine katkı sağlandığını düşünüyorum. Ebru sanatı, Osmanlı Dönemi'nde en çok ciltli kitapların kapakları ve içinin süslenmesi için kullanılan bir sanattır. Bu etkinlikte emeği geçen diğer paydaşlara ise teşekkür ederim” dedi.

Yapılan Ebru sanatı projesinin sonunda ise çocuklara Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.