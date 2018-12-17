Öğrenciler ve velilerden 'öğretmenimizi geri istiyoruz' eylemi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde veliler norm fazlası öğretmenlerin başka okullara yerleştirilmesi sonucu mağdur olan öğrencileri için ‘öğretmenlerimizi geri istiyoruz' eylemi gerçekleştirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Aralık ayı içerisinde gerçekleşen norm fazlası öğretmenlerin yeni okullara yerleşmesi sonucunda özellikle birinci sınıfta öğrencileri olan veliler, mağdur olduklarını belirterek Plevne Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Veliler adına konuşan Avukat Ayça Odabaş, “Bugün ilçemizde bini aşkın öğrenci eğitim hayatına merhaba dedikleri, içlerinde eğitim meşalesini yakan öğretmenlerini eğitim yılı ortasında kaybetmekle karşı karşıyadır. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ikili eğitim yapan Dumlupınar İlkokulu yeterli alt yapı ve koşullar oluşturulmadan tam gün eğitime geçti. Bu okuldaki öğrenciler diğer sınıflara üçer beşer dağıtılarak mevcutları 45'lere ulaşan sınıflar oluştu. 15 öğretmen norm fazlası oluşması sebebiyle açığa alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yöneticileri atama takviminin aralıkta olacağını bildikleri halde keyfi uygulamalar ile ilçedeki okullara puan üstünlüğü ve talepler gözetilmeden 1. sınıf öğretmeni olarak Eylül ayında eğitime başlatıldı. Biliyoruz ki her çocuk ilkokulda tanıdığı ilk öğretmenini bir anne bir baba gibi sever ve bağlanır. Dönem ortasında eğitim için önceliği olmayan nedenlerle yapılan öğretmen yer değişiklikleri çocuklarımızın psikolojisini ve heveslerini yıpratmıştır. Alınan bu kararları vicdani de bulmuyoruz, pedagojik olarak da yanlış buluyoruz. Hangi amaçla ilkokul 1.sınıf öğretmenleri eğitim yılı ortasında değiştiriliyorsa, bizler bu yanlış karardan dönülmesini yöneticilerden talep ediyoruz. Amacımız ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin eğitim yılı ortasında bağlandıkları öğretmenlerinin onlardan koparılmamalarıdır” dedi.

Fatsa genelinde 6 tane okuldaki öğretmenlerin yerlerinin değiştirildiğini dile getiren velilerden Dudu Özmaden, "Bütün okulların uzaklığı yürüme mesafesindedir. Eylül ayında birinci sınıfa başlayan öğretmenlerimiz Kasım ayında tekrar tayin istettirildi ve minik yavrularımız ikinci dönemde öğretmenlerinden ayrılacak. Geçmiş dönemde bizim öğrencilik zamanımızda da olmuştu bu durumlar, bizler gerçekten sıkıntılı bir eğitim hayatı geçirdik, biz aynı durumların çocuklarımızın başına gelmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Veli Aysun Koçer ise "Yıl ortasında öğretmenlerimizin değişmesini istemiyoruz. Bu uygulama öğrencilerimizin her anlamda zarar veriyor. Sene başında yapılsaydı da bu uygulama bizler mağdur olmasaydık. Şimdiki bu uygulamayı kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Yıl ortasında öğrencilerimizin öğretmenlerinin değişmesini uygun bulmuyoruz diyen Selim Eroğlu ise veli de "Çocukların okulu sevmesi, öğretmeni sevmeden geçiyor. Öğretmenlerine yeni alışan birinci sınıf öğrencilerimiz tekrar yeni bir öğretmenle eğitime devam etmesini doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın bakanlık tarafından yapıldığı, konunun kendileriyle ilgisinin olmadığı belirtildi.