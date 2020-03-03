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Öğrencilerden ‘Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Ordu’nun Gölköy ilçesinde pansiyonda kalan lise öğrencileri, ’Bahar Kalkanı Harekatı’na tam destek vererek, Mehmetçiklere selam gönderdi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde pansiyonda kalan lise öğrencileri, 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek vererek, Mehmetçiklere selam gönderdi.


27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonrası şehit olan Mehmetçiklerin ardından başlayan ‘Bahar Kalkanı Harekatı', kaldığı yerden devam ediyor. Başarılı bir şekilde devam eden ve bölgenin temizlenmesi adına sürdürülen operasyona tüm Türkiye'den destek sürerken, öğrenciler de çektikleri video ile hem operasyona destek verdi, hem Türk askerlerinin yanında olduklarını vurguladı.


Ordu Gölköy Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe destek vermek için bir video oluşturdu. Pansiyonda kalan ve bahçede toplanan yaklaşık 50 öğrenci, göndere çekili bayrağa selam durarak komando intikam yeminini hep bir ağızdan okudu.


Görüntüler, izleyenlerden tam not aldı.

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