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Öğrencilerden 'Barış Pınarı'na destek

Ordu Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, “Barış Pınarı Harekatı”na destek etkinliği gerçekleştirdi.


Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”na, Ordu Anadolu Lisesinde öğrenim gören 150 öğrenci ve öğretmenler, düzenledikleri etkinlikle destek verdiler.


150 öğrenci ve öğretmenden oluşan grup, 52 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile İl Jandarma Komutanlığına gelerek, burada görev yapan Mehmetçiklere moral verdiler.


İl Jandarma Komutanlığında, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer tarafından karşılanan Ordu Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, burada hep birlikte ‘Komando Marşı'nı söylediler.


Askerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, askerlere tatlı ikramında bulunarak, onlara moral desteğinde bulundular.

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