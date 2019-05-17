Öğrencilerden çevre dostu çanta

Ordu'nun Ünye ilçesinde plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkati çekmek isteyen Meçhul Asker Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, kullanmaya başlayacakları bez çantaları renklendirdi.

Okulun 7-K sınıfı öğrencileri, 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek vermek amacıyla İngilizce öğretmenleri Dilşah Kılıç'ın başlattığı proje kapsamında bez çanta boyama etkinliği yaptı.

Çevre bilincini geliştirmeye yönelik çalışmaları öğrencileriyle birlikte yaptığını söyleyen İngilizce Öğretmeni Dilşah Kılıç, "İngilizce dersimizde plastik poşet konusu açıldığında öğrencilerimizle beraber bu etkinliği düzenleme kararı aldık. İnternet ortamında zaten poşet uygulamasını izlemiştik. Dersimizin bir konusunda doğal ürünleri kullanmayla alakalı konumuz vardı. Daha sonra bez çantalarımızı alarak öğrencilerimizde istedikleri gibi boyaladı. Bu projemizle beraber bu bez çantalarının kullanımının daha da artabileceğini ve ailelerimizin de bu konuda bilinçli olacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızın da poşetlerin doğaya ne kadar zarar verdiğini onlarda biliyor. Bizler de teşvik etmek amaçlı bu etkinliğimizi gerçekleştirdik" dedi.

Sınıfın öğrencisi Selim Buket Güneş ise, "İngilizce öğretmenimizin önderliğinde çantaları alarak boyama gerçekleştirdik. Bu bez poşetlerimiz diğer plastik poşet gibi değil. Hem doğaya zarar vermiyor hem de kullanımı dayanıklıdır" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 35 bez çantanın boyandığı etkinlikte öğrencilerin kimi sırt çantası kimi ise kol çantası boyaması gerçekleştirdi.