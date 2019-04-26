Öğrencilerden kan ve kök hücre bağışına destek

Ordu'nun Ünye ilçesinde Meçhul Asker Ortaokulu farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Devlet Hastanesi iş birliği ile kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenledi.

Kampanya ile Ünye'de yaşayan insanları kök hücre nakli konusunda bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak, insanlar arasında empati duygusu kazandırmak, yardımlaşma duygusu ile hayat kurtarmak amacıyla hazırlanan proje ile Ünye'deki insanlara kök hücre naklinin önemini göstermek, ilik naklinin sanılanın aksine çok kolay yapılabileceğini insanlara kavratmak, vatandaşlara psikolojik açıdan destek olmak ve lösemi hastalarının iyileşmesine yardımcı olmak hedeflendi.

Kök hücre bağışının önemini anlatan Meçhul Asker Ortaokulu Müdürü Murat Yeşiltaş, "Son günlerde binlerce hasta iyileşme umuduyla kök hücre bekliyor. Biz de ilçemizde farkındalık oluşturmak için ve canlar kurtarabilmek için öğretmen arkadaşlarımızla beraber bu projeyi düzenledik. Şu ana kadar 200 kadar kök hücre için bağış ve yaklaşık 150 civarında ise kan bağışı verenler oldu. Sayının program bitimine kadar 250 civarında kök hücre bağışı olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Program sonunda ise Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ile Meçhul Asker Ortaokulu Müdürü Murat Yeşiltaş kan ve kök hücre bağışında bulundu.