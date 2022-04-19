Öğrencilerden tarihi dokunuş

Ordu'nun Ünye ilçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ‘Bir Tarih Bir Dokunuş' proje hayata geçirildi.

Çocuklara tarihi bilgileri, yaşantıları ve önemini kazandırmaya yönelik yapılan proje yurt dışında Romanya başta olmak üzere yedi ortaktan oluşuyor. Özellikle sanatla buluşturularak yapılan projenin resmedildiği figürler ise, tarihle buluşturularak öğrencilere aktarılıyor.

“Amacımız çocuklarımıza tarihi sanatla anlatmak”

‘Bir Tarih Bir Dokunuş' adlı projenin amacının çocuklarda tarih duygusunu sanatla birleştirilmek hedeflendiğini söyleyen Projenin Görsel Sanatlar Öğretmeni Necla Kilim, “Okulumuzun belli kademelerindeki 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizle ‘Bir Tarih Bir Dokunuş' adlı projemizi hayata geçirdik. Bizim amacımız burada tarihleri çocuklarımızın zihinlerine yerleştirerek anlam ve önemini anlatmaktır. Biz bunu ise çeşitli etkinlikler yaparak yani bulmaca çözerek, resim yaparak ve bazı eğlenceli web-2 araçları kullanarak çocuklarımıza tarihin anlam ve önemini kazandırmaya çalıştık. Çocuklarımız gerçekten eğlenerek farkına varmadan bu işin içine öğrenerek girmiş oldular. Projemiz, yurt dışında Romanya olmak üzere Türkiye'den ise altı arkadaşımızla bu projeye başladık. Biz bu etkinlileri yaparken daha çok görsel iletişim dilini de kullandık” dedi.