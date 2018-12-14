Öğrencilerden yaşlılara müzik ziyafeti

“WeRe Worth İt-Bizbuna Değeriz E twınnıng” projesi empati değeri kapsamında koordinatör öğretmen Melek Calay, 15 öğrenci ile birlikte Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında öğrenciler, huzurevi sakinlerine canlı müzik yaptı. Huzurevi Müdürü Ümit Bayramiç, öğrencilerin büyüklerine olan ilgi ve alakasını takdir ettiğini, huzurevi sakinlerinin de bu ziyaret sonrası çok mutlu olduklarını söyledi.

Okul Müdürü Orhan Vergili ise projenin okullarına çok şeyler kattığını, bu tür faaliyetlerin okullarında sık sık yapılmasını beklediğini dile getirdi.