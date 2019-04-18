Öğrencilere ABD'deki eğitim imkanları anlatıldı

ABD Büyükelçiliği Basın, Kültür, Eğitim Bölümü ve Ankara Konsolosluk Bölümü yetkilileri tarafından Ordu Üniversitesi öğrencilerine yönelik Amerikan vizesi, yaz dönemi çalış ve gez, Amerika'da burs ve eğitim imkanları konularında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Vekili Prof. Dr. Tevfik Noyan, günümüzde alınan diplomalardan daha çok yabancı dilin önemli olduğuna dikkat çekti. Noyan, “İşe yerleşen birçok kişinin mezun olduğu alanın dışında bir işe girdiğini ve o alanda başarılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun en önemli basamaklarından bir tanesi iyi bir yabancı dil bilgisine sahip olmak diğer ise sosyal olabilmektir. Yabacı dili geliştirmenin en iyi yolu söz konusu dilin konuşulduğu ülkelere gidip dil bilgisini o ülkelerde geliştirmektir. ABD Büyükelçiliği ve Ankara Konsolosluğu yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek bu toplantının bilgilendirici ve faydalı olmasını diliyorum” dedi.

ABD Büyükelçiliği Eğitim Danışmanı Naz Etçioğlu, Ordu Üniversitesi öğrencilerine Amerika'daki eğitim sisteminden ve bu sistemin gereklikleri hakkında bilgiler verdi. Etçioğlu, eğitim seçenekleri hakkında araştırma yapılması, eğitim masrafları için bütçe oluşturulması, burs ve finansal destek için gerekli araştırmaların yapılması gerektiğini söyleyerek doğru araştırmalar ve erken başvurular ile burs bulma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

ABD Büyükelçiliği Basın ve Eğitim Bölümü yetkilisi Reajean Stokes ise Amerika'da öğrenci olmak için gerekli başvuruların neler olduğundan, öğrencilerin vizeye nasıl hak kazandığından ve yaz tatili çalış-gez programının içeriği hakkında bilgi verdi.

Soru-cevap şeklinde devam eden programın sonunda Rektör V. Prof. Dr. Tevfik Noyan Reajean Stokes'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta Naz Etçioğlu'na, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Kenan Şahin ise çevirmen Deniz Can'a teşekkür belgesi takdim etti.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu'nda düzenlenen programa Rektör Vekili Prof. Dr. Tevfik Noyan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Kenan Şahin, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Şermin Tağ Kalafatoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.