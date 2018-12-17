Öğrencilere doğa sevgisini aşıladılar

Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Cıngırt Kayası ve Mağarası'na gezi düzenleyen öğrencilere öğretmen Yener Üstün, doğada yaşam, kanunları ve çevre bilinci ile ilgili konularda bilgiler aktardı. Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmen ve öğrenciler Yener Üstün rehberliğinde hem doğa yürüyüşü yaptılar hem de tarihi Cıngırt Mağarası'nı ve tepesini gezdiler. İlk defa Cıngırt bölgesini gezen öğrenciler bu tarihi yere hayran kaldıklarını söylediler.

Fatsa'nın bütün doğası güzel yerleri gezen ve bunu sosyal medya hesabında paylaşıp tanıtımını yapan doğasever öğretmen Yener Üstün, “Harika bir doğa yürüyüşü yaptık. Öğrencilerimiz ilk defa buraları gördüler, çok mutlu oldular. Onlara doğa sevgisini aşılıyoruz” dedi.